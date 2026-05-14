Pakistán acusa a India tras operación contra insurgentes con 12 muertos en Baluchistán

Islamabad, 14 may (EFE).- Al menos cinco soldados paquistaníes y siete presuntos insurgentes murieron durante una operación militar en la conflictiva provincia suroccidental de Baluchistán, donde Islamabad volvió a acusar a la India de respaldar a grupos separatistas armados.

El Ejército paquistaní informó que tropas del Ejército y del cuerpo paramilitar Frontier Corps lanzaron una operación en el distrito de Barkhan contra supuestos combatientes vinculados a grupos separatistas baluches.

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Según el ala de medios de las Fuerzas Armadas (ISPR), los enfrentamientos dejaron cinco militares muertos, entre ellos el mayor Tauseef Ahmed Bhatti.

El Ejército aseguró además haber abatido a siete insurgentes vinculados a “Fitna Al Hindustan”, término utilizado por Islamabad para referirse a grupos separatistas baluches que, según Pakistán, reciben apoyo de la India.

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Nueva Delhi rechaza habitualmente esas acusaciones.

Por su parte, el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) reivindicó el ataque y aseguró que sus combatientes detonaron explosivos contra un convoy militar antes de abrir fuego contra las tropas.

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La organización afirmó que ocho militares murieron en la operación, aunque esa cifra no pudo ser verificada de forma independiente.

Los grupos separatistas baluches han intensificado sus ataques contra fuerzas de seguridad e infraestructura estatal durante los últimos meses.

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Baluchistán, fronteriza con Afganistán e Irán, concentra importantes reservas de gas natural, cobre y oro, además de proyectos estratégicos vinculados al corredor económico China-Pakistán (CPEC), una de las principales inversiones regionales impulsadas por Pekín.

La insurgencia separatista en la provincia, la más extensa y una de las más pobres de Pakistán, enfrenta desde hace décadas al Estado paquistaní con grupos armados que acusan al Gobierno central y al Ejército de explotar los recursos naturales de la región sin beneficiar a su población local. EFE

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