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Hospitalizada la reina Margarita de Dinamarca por una angina de pecho

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Copenhague, 14 may (EFE).- La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, fue ingresada este jueves en el Hospital del Reino de Copenhague por una angina de pecho, informó la Casa Real danesa.

"La reina Margarita permanecerá hospitalizada el fin de semana en observación y para que se le hagan más exámenes", señaló esta institución en un comunicado.

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La reina, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, "está cansada pero optimista".

Margarita mantiene el título de reina desde su abdicación y sigue participando en actos oficiales.

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Su inesperado anuncio de que dejaría el trono después de 52 años se produjo durante su tradicional discurso de Fin de Año.

La reina, que en repetidas ocasiones había reiterado que su trabajo era "de por vida", apeló entonces a su edad, a los problemas derivados de una complicada operación de espalda y a la necesidad de dar paso a la nueva generación para justificar su retirada.

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