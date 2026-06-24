Oposición nicaragüense celebra declaración de la OEA que condena abusos en Nicaragua

Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- La oposición nicaragüense celebró este miércoles la declaración aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condena las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua al tiempo que, en un gesto de diálogo, pide al país centroamericano que vuelva a formar parte del organismo regional.

En una declaración, las organizaciones y plataformas de oposición y de la sociedad civil nicaragüense celebraron la adopción de la declaración sobre la "Situación en Nicaragua", así como "las inequívocas y generalizadas expresiones de apoyo a la causa por la democracia en Nicaragua de parte de importantes actores políticos del hemisferio".

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La declaración de la 56 Asamblea General de la OEA, que concluye este miércoles en Panamá, condenó "las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos, documentados por los mecanismos internacionales", entre ellos algunos que "podrían constituir, prima facie, crímenes de lesa humanidad".

También expresar "su profunda preocupación (...) por el socavamiento sistémico del orden democrático y las instituciones en Nicaragua, caracterizado por la eliminación de la separación de poderes".

Para la oposición nicaragüense, la comunidad internacional dejó en evidencia que el régimen que encabezan los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, no podrá eludir sus obligaciones ante el Sistema Interamericano, pese a su retiro de la OEA.

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"Destacamos que la adopción de esta declaración en buena parte es también un logro del trabajo conjunto de los diferentes actores de la oposición y la sociedad civil y una muestra de lo que se puede lograr cuando hay unidad en la acción en aras de recuperar la libertad, la democracia y la justicia en nuestro país", valoraron.

Aseguraron que durante la Asamblea General, un grupo integrado por activistas políticos y representantes de la sociedad civil nicaragüense expusieron ante delegaciones gubernamentales, organismos internacionales y de derechos humanos que en Nicaragua persisten las graves y sistemáticas violaciones y crímenes de lesa humanidad y la represión transnacional.

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"Denunciamos que durante el último año han muerto cuatro personas en prisión y que al menos existen 46 presos políticos reconocidos, de los cuales, nueve se encuentran en condición de desaparición forzada. Expusimos sobre la desnacionalización de más de 450 ciudadanos, el destierro de centenares de religiosos y periodistas, la cancelación de miles de organizaciones civiles y el exilio de casi un millónde nicaragüenses", precisaron.

Además, plantearon propuestas y acciones que permitan recuperar la "libertad" de Nicaragua, entre ellos que la OEA podría auspiciar un proceso que propicie la transición democrática pacífica y ordenada que conduzca al restablecimiento de las libertades fundamentales.

Asimismo, podría convocar a un Asamblea General Extraordinaria que aborde de manera especial la crisis y explorar mecanismos concretos que contribuyan a una solución democrática y sostenible en Nicaragua. EFE