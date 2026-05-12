Agencias

Muere una escaladora estadounidense por una avalancha en el monte Makalu, en Nepal

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Las fuerzas de seguridad de Nepal han informado este martes de que una escaladora de origen estadounidense ha muerto por una avalancha cuando se encontraba descendiendo el monte Makalu, la quinta montaña más alta del mundo.

El portavoz de la Policía nepalí, Kumar Prasad Mainali, ha indicado que la mujer ha sido identificada como Shelley Johannesen, de 53 años, y ha confirmado que ha fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas cuando la avalancha golpeó una zona situada entre los campos II y III de Makalu, a una altura de unos 7.200 metros.

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Su muerte fue confirmada sobre las 8.00 horas (hora local) del lunes cuando se encontraba recibiendo tratamiento en la zona, que ha sido descrita por las autoridades como "muy remota", lo que hizo imposible que los agentes accedieran de forma inmediata, según informaciones recogidas por el diario 'The Kathmandu Post'.

De momento, las fuerzas de seguridad continúan investigando lo sucedido a la espera de obtener más pruebas y detalles que esclarezcan el incidente en el Makalu, que tiene una altura de 8.435 metros.

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