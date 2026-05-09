Colate regresa de Miami tras el juicio con Paulina Rubio sin aclarar el futuro de su hijo

Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate, ha regresado a España tras finalizar el intenso juicio que le ha enfrentado a Paulina Rubio por la custodia y residencia de su hijo Andrea Nicolás. El empresario ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid completamente hermético, evitando todas las preguntas de los reporteros que esperaban conocer su versión tras el desenlace judicial.

La batalla judicial entre la expareja alcanzó su punto álgido esta semana en Miami, donde ambos se vieron las caras en una corte de Florida para dirimir dónde residirá su hijo de 15 años. Según ha trascendido, el pequeño ha expresado ante la jueza su deseo de mudarse a España para vivir con su padre, un testimonio que podría resultar determinante dado que la justicia estadounidense otorga peso significativo a la opinión de un menor de su edad.

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A su llegada al aeropuerto español, Colate se ha mostrado esquivo ante las cámaras y micrófonos. El empresario no revela si ya está más tranquilo tras la finalización del juicio, ni confirma si su hijo realmente quiere volver a España, tal como se ha filtrado. Tampoco ha querido pronunciarse sobre las polémicas declaraciones que surgieron durante el proceso judicial, entre ellas la supuesta afirmación de que el adolescente solo se alimenta de comida para llevar cuando está con su madre.

Cuando le preguntaron si hablará públicamente una vez que la jueza dicte sentencia, Colate mantiene su postura de silencio absoluto, limitándose a seguir su camino sin hacer declaraciones. Esta actitud contrasta con el comunicado que Paulina Rubio sí emitió tras el final del juicio, en el que aseguró: "Nada se compara con ser madre" y dejó claro que defenderá a su hijo.

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Respecto a otro tema delicado, el empresario tampoco ha querido aclarar si su relación con Alejandra Conde, hija del exbanquero Mario Conde, sigue adelante. En marzo de 2026 se confirmó que la pareja había roto tras más de un año de discreta relación. Según se desveló en el programa 'Y ahora Sonsoles', la ruptura se habría producido por la distancia, ya que Colate decidió regresar a Miami para estar más cerca de su hijo en plena batalla judicial.

El juicio ha quedado visto para sentencia y ahora la decisión está en manos de la jueza de Miami, quien determinará si Andrea Nicolás podrá cumplir su deseo de trasladarse a España con su padre o si permanecerá en Estados Unidos con Paulina Rubio. Mientras tanto, Colate ha optado por el silencio más absoluto, dejando claro que no hará declaraciones hasta que exista una resolución judicial definitiva.

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