Heridos dos trabajadores por la explosión de un cuadro eléctrico en una zona fotovoltaica en Almadrones

La explosión de un cuadro eléctrico en zona de paneles fotovoltaico en Almadrones (Guadalajara) ha causado dos heridos por quemaduras y electrocución.

Por el momento no han trascendido datos sobre el estado de los dos trabajadores afectados, mientras los equipos de emergencia sanitaria se encuentran desplegados in situ.

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Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 11.29 horas, cuando se ha producido la explosión en las instalaciones situadas a la altura del kilómetro 103 de la autovía A-2.

Al lugar de los hechos se han desplazado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, que sobre las 12.40 horas continuaban atendiendo a los afectados en el lugar de los hechos.

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Asimismo, han acudido bomberos de Sigüenza, agentes de la Guardia Civil y técnicos de la compañía eléctrica.