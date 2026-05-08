El actor Mitch Robles, detenido por agresión a la autoridad. Su madre, Marta Robles, aclara lo sucedido

La web 'The Objective' ha revelado este viernes que Mitch Robles, nominado al Goya a Mejor Actor Revelación por su papel en la película 'Romería' de Carla Simón, e hijo de Marta Robles y el que fuera presidente de Telefónica, Luis Martín Bustamante de Vega, habría sido detenido en la madrugada del pasado 30 de abril por presunta agresión a varios agentes de Policía.

Según la información del citado portal, el ex de Dora Postigo -con la que mantuvo una mediática relación durante dos años que finalizó a principios de 2024- habría cometido un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad en la plaza de Tirso de Molina de Madrid, cuando unos policías en un vehículo camuflado advirtieron que Mitch y su acompañante estarían "increpando a los viandantes y alterando el orden público" mientras estaban en una parada de autobús, "vociferando" entre ellos y contra otras personas presuntamente con "aparentes síntomas de estar bajo los efectos de algún tipo de sustancia estupefaciente".

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Al ir a identificarlos, según la Policía, el artista habría increpado a los agentes con "actitud hostil", habría golpeado con "patadas frontales" la puerta del coche policial, y tras un forecejeo habría dado supuestamente un puñetazo en la nariz a uno de los policías, "produciéndole cortes en el brazo izquierdo, la barbilla y las manos con una pulsera de pinchos de metal que portaba". "Esta es la puta policía de este país, no me voy a callar" refleja el atestado.

Algo que habría provocado su detención y su traslado a una comisaría donde, según 'The Objective', se le habría enontrado durante un cacheo "una sustancia de color blanco envuelta en plástico, que parecía ser cocaína". Despés de ser llevado a un centro médico para que se valorasen sus lesiones, Mitch fue puesto en libertad y se encontraría a la espera de ser citado por el juez para declarar por lo ocurrido.

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Un delicado episodio que su madre, la periodista Marta Robles, ha negado en declaraciones a 'Vanitatis', aclarando que lo que ha sucedido "es justo lo contrario" a lo que refleja la versión policial. "Estamos aterrados de pensar que a veces parece que los buenos son los malos", ha confesado, asegurando que lo que pasó realmente fue "una agresión policial con mucha brutalidad" hacia su hijo, por la que ya habrían interpuesto una denuncia.