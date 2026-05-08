Albanese ve "un comienzo" y no simbolismo en la petición de Sánchez de anular sanciones de EEUU

La relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, ha celebrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya solicitado a la UE que active un mecanismo para dejar sin efecto en territorio europeo las sanciones de Estados Unidos contra Albanese y otros defensores del derecho internacional: "No creo que lo que hizo el presidente Sánchez sea meramente simbólico, sino todo lo contrario: es un comienzo".

Así se ha pronunciado este viernes en rueda de prensa antes de la presentación de su libro 'Quan el món dorm' (Tigre de Paper) en Barcelona, al ser preguntada por la decisión de Sánchez --con quien se reunió este jueves-- de pedir a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen de activar el Estatuto de Bloqueo, un mecanismo que permite dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la UE.

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"Me sentí conmovida por su gesto, me emocionó porque es algo que mi propio Estado no ha hecho. Las propias autoridades italianas no han dicho ni una palabra en apoyo de mi trabajo, de mi labor", ha lamentado Albanese.

Ha acusado a Italia de contribuir a "crear un entorno violento y atroz que, al tiempo que castiga a los sancionados, también propicia las condiciones para que continúen los delitos" que ella misma ha analizado en Palestina.

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La relatora de Naciones Unidas ha señalado que hacer lo correcto tiene un efecto multiplicador: "Si todos los líderes europeos, o si la mitad de ellos, hicieran lo que el presidente Sánchez hizo ayer en nombre del pueblo español, las cosas serían diferentes", y ha añadido que no se esperaba este gesto por parte de España.

CAPTURA DE ACTIVISTAS DE LA FLOTILLA

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Albanese ha sostenido que la captura por parte del Ejército de Israel de activistas de la Global Summud Flotilla en aguas internacionales el 30 de abril "debería haber desencadenado una reacción contundente por parte de los Estados miembros" de la UE, y ha calificado de secuestro lo ocurrido, tras lo que ha apuntado a una escalada de este tipo de intervenciones de Israel.

"Ya ocurrió el año pasado frente a las costas de Malta, y luego la Flotilla fue atacada cuando se encontraba justo frente a la costa tunecina", ha recordado Albanese, que ha advertido de que la situación se está agravando e intensificando ante la impunidad que considera que tiene Israel cuando hace este tipo de actuación.

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También ha acusado a Grecia de colaborar con la "operación" de Israel para llevar a activistas de la Flotilla al país heleno, excepto a dos, en alusión al activista español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, que se encuentran encarcelados en Israel tras su captura mientras participaban en la misión humanitaria de la Global Summud Flotilla.

"Cuanta más impunidad tenga Israel, más seguirá intimidando a todos los que le rodean, violando el derecho internacional y cometiendo crímenes", ha avisado Albanese, que ha criticado que las autoridades griegas no intervinieran para impedir que Israel capturara de la Flotilla.

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Para ella, Israel utiliza el maltrato de estos activistas para "demostrar la magnitud de su impunidad", y ha señalado que si no hay una estrategia para garantizar que se rompa una cadena de complicidades hacia Israel, el sacrificio realizado por los miembros de la Flotilla no cambiará nada,

Albanese también ha lamentado que haya habido una "lenta respuesta" de los Estados europeos a las acciones de Israel y una normalización de los crímenes que está cometiendo.

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LA SOLUCIÓN "NO VENDRÁ" DE NACIONES UNIDAS

La relatora de la ONU ha asegurado que la solución para Palestina "no vendrá" de Naciones Unidas, ya que considera que es una organización paralizada, debido al derecho de veto en el Consejo de Seguridad.

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"La solución está realmente en nuestros ciudadanos. Se necesita un cambio profundo. La razón por la que vuestro Gobierno es tan fuerte, tiene una voz tan potente a nivel internacional, es gracias a vosotros, es gracias al pueblo", ha dicho en referencia al Gobierno español, tras lo que ha defendido que la gente puede provocar cambios aunque ha reconocido que esto lleva tiempo.

Albanese ha asegurado que podría haber un mediador en Palestina, y ha señalado que hay intentos de crear una masa crítica importante: "Lo que necesitamos ahora es constancia para no matar la idea del multilateralismo internacional".

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Considera que un posible moderador saldrá de lo que ella denomina el 'multilateralismo descolonizado', y ha agregado que ahora "no hay espacio para que se escuche la voz" de posibles moderadores.