Abertis invertirá 1.200 millones de euros en infraestructuras viarias de México

Barcelona (España), 8 may (EFE).- El gestor internacional de carreteras Abertis anunció este viernes un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México para invertir 1.200 millones de euros en cuatro años, entre 2026 y 2029, para mejorar las infraestructuras viarias del país.

El plan de mejoras será ejecutado por Red de Carreteras de Occidente (RCO), uno de los principales operadores de autopistas de México, en la que participa Abertis.

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RCO verá extendida la concesión del grupo de carreteras FARAC I hasta 2067, explicó Abertis en un comunicado.

Este acuerdo marcaría la tercera extensión de FARAC I, que suma 799 kilómetros y conecta el principal corredor industrial del país, tras los acuerdos alcanzados en 2014 y 2020.

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El proyecto recoge dos ámbitos de actuación: por un lado, RCO se encargará de actuaciones de "baja complejidad", centradas en la ampliación de plazas de peaje y en la expansión de carriles, con el objetivo de incrementar la capacidad de la red, mejorar la fluidez del tráfico y elevar la calidad del servicio y seguridad a los usuarios.

Por otro, se aportarán recursos para la construcción por parte de la SICT de infraestructuras viales adyacentes, en línea con las prioridades marcadas por el Gobierno de México en el Plan Michoacán. EFE

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