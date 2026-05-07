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Forever Tango llega al Teatro Principal para generar una atmósfera de pasión e historia sobre este baile

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El prestigioso espectáculo internacional Forever Tango, creado y dirigido por el reconocido músico y productor argentino, Luis Bravo, llega esta semana al Teatro Principal de Zaragoza para ofrecer una experiencia escénica única que recorre el alma y la evolución del tango argentino.

Tras triunfar durante cinco temporadas en Broadway, en Nueva York, y conquistar escenarios de todo el mundo, Forever Tango estará en cartel en Zaragoza del 7 al 10 de mayo con una propuesta que combina danza, música en directo y una cuidada puesta en escena que revive los orígenes y la esencia del tango.

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El espectáculo reúne sobre el escenario a catorce bailarines, una orquesta en directo formada por once músicos y un vocalista, en una producción donde el bandoneón se convierte en el gran protagonista emocional de la función.

Cada coreografía refleja diferentes estilos y épocas del tango, construyendo un recorrido apasionado por una de las expresiones culturales más universales de Argentina.

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Considerada la obra teatral de tango más exitosa de la historia, Forever Tango ha sido vista por millones de espectadores en todo el mundo y ha recibido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el premio al Mejor Musical de Gira otorgado por el Bay Area Theatre Critics Circle de San Francisco.

Como antesala a las funciones, el elenco del espectáculo ofreció además una clase magistral abierta de tango en el Teatro Principal, acercando esta disciplina artística al público zaragozano y reforzando el vínculo cultural entre la ciudad y el universo del tango.

Las representaciones tendrán lugar los días 7, 8 y 9 de mayo a las 20.00 horas y el 10 de mayo a las 19.00 horas en el Teatro Principal de Zaragoza.

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