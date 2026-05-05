El fuego quema 26.794 ha en España hasta el 29 de abril, el 32,1% del total de la UE, según Copernicus

Los incendios forestales han consumido un total de 26.794 hectáreas (ha) en España hasta el 29 de abril, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus. Esto equivale al 32,1% del total de la Unión Europea (UE), donde se han quemado 82.443 ha.

En total, España acumula 218 fuegos. De la UE sólo le supera Francia, que ya ha registrado un total de 251 incendios este año. Otros países con cifras destacadas de incendios son Portugal, con 107; y Rumanía, con 96.

PUBLICIDAD

El fuego quemó 393.079 ha en España en 2025, el 38% del territorio quemado en la UE, que sumó 1.033.966 ha durante todo ese año. La mayor parte de hectáreas calcinadas se quemaron en agosto ya que, en cuestión de un mes, se quemaron más de 150.000 ha (en concreto, se pasó de 22.7845 ha el 29 de julio a 380.877 ha el 2 de septiembre).