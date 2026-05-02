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El italiano Mortara, primero en la parrilla de salida de Fórmula E en Berlín

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- El piloto suizo Edoardo Mortara (Mahindra Racing) logró el primer puesto en la parrilla de salida de la prueba de Berlín de Fórmula E, séptima de la temporada, que se disputa este sábado en Berlín.

Mortara hizo un crono de 56:98, por delante del alemán Pascal Wehrlein (Porsche), que marcó 57.14.

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Es la cuarta ocasión en la que el piloto suizo consigue el mejor puesto en la parrilla de salida en el circuito de Tempelhof.

Wehrlein es el líder de la general del campeonato mundial de monoplazas eléctricos, con 83 puntos, seguido por Mortara, con 72, y por el neozelandés Mitch Evans, con 65. EFE

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