Imputado por intento de asesinato el sospechoso del apuñalamiento frente a una sinagoga en Londres

Las autoridades de Reino Unido han imputado por intento de asesinato al hombre detenido tras el apuñalamiento de dos personas frente a una sinagoga en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, un suceso que ha llevado al Gobierno británico a elevar a "grave" el nivel de alerta antiterrorista.

La Policía Metropolitana ha indicado que el detenido, identificado como Essa Suleiman, "ha sido imputado por dos cargos de intento de asesinato y uno de posesión de un arma blanca en un lugar público" en relación con el ataque, perpetrado el 29 de abril en Golders Green.

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Suleiman ha sido además imputado por intento de asesinato por otro incidente ese mismo día en otro punto de la ciudad. El hombre, que continúa bajo custodia, tiene previsto comparecer este mismo viernes ante un tribunal.

"Estamos decididos a que se haga justicia para las víctimas y ahora que se ha presentado una acusación contra una persona, insto a todos a que eviten cualquier especulación adicional en relación con este caso para que la justicia pueda seguir su curso", ha señalado la jefa de la Policía Antiterrorista de Londres, Helen Flanagan.

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El sospechoso pasó en 2020 por un programa de prevención de terrorismo. El hombre, de 45 años, con nacionalidad británica y de origen somalí, llegó legalmente al país y reside en el sureste de Londres, según los datos que han trascendido hasta ahora, en el marco de las investigaciones.

Reino Unido alcanzó el nivel de riesgo "grave" por última vez en noviembre de 2021, tras el atentado con bomba en el Hospital de Mujeres de Liverpool y el asesinato del político conservador David Amess, antes de que el nivel se redujera a "sustancial" en febrero de 2022.

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Por su parte, la Embajada de Irán en Londres ha rechazado "categóricamente" todas las "acusaciones" sobre un posible papel de Teherán en los últimos incidentes violentos en Reino Unido, incluido el citado ataque, al tiempo que ha condenado "inequívocamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones".

"Tales acusaciones infundadas contra la República Islámica de Irán carecen de pruebas creíbles y parecen responder a intereses políticos particulares, con el objetivo de engañar a la opinión pública y desviar la atención de las verdaderas causas del terrorismo y el extremismo violento", ha manifestado en un comunicado.

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En este sentido, ha reseñado que "Irán está al frente de la lucha global contra el terrorismo y el extremismo violento" y ha lamentado que "algunos países occidentales, mientras afirman que combaten el terrorismo, se han convertido en lugares seguros para terroristas con las manos manchadas de sangre iraní".

La legación ha subrayado además que ha trasladado a Londres su preocupación sobre "ciertas actividades sospechosas" y "la potencial explotación de operaciones de falsa bandera en territorio británico". "Abordar de forma efectiva las amenazas requiere una cooperación mutua, fundamentada en pruebas creíbles", ha apostillado.

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