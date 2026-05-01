Agencias

EAU prohíbe a sus ciudadanos viajar a Irán, Líbano e Irak por "los acontecimientos en la región"

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Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han emitido una prohibición de viaje a sus ciudadanos a Irán, Líbano e Irak a causa de "los acontecimientos en la región", sin dar explicaciones sobre los motivos concretos sobre este paso.

"A la vista de los actuales acontecimientos en la región, el Ministerio de Exteriores anuncia una prohibición de viaje a los emiratíes a Irán, Líbano e Irak", ha dicho en un comunicado, en el que reclama a los que ya estén en estos países que "aceleren su vuelta inmediata a EAU".

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Así, ha subrayado "la importancia de acatar todas las instrucciones y recomendaciones" emitidas por las autoridades, algo que enmarca en su "compromiso velar por el bienestar de sus ciudadanos en el extranjero y garantizar su seguridad".

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