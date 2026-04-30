Zelenski pide detalles a EE.UU. sobre tregua rusa el 9 de mayo abordada por Putin y Trump

Kiev, 30 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó este jueves a su equipo que contacte con la Casa Blanca para "aclarar los detalles" de una eventual tregua rusa por el aniversario de la victoria soviética sobre los nazis el 9 de mayo de la que, según las dos partes implicadas, hablaron en la víspera por teléfono los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.

"Aclararemos de qué se trata exactamente, (si son) unas pocas horas (de tregua) para un desfile en Moscú o algo más", dijo Zelenski, quien dejó claro que no ha sido informado por la parte estadounidense de la propuesta del alto el fuego que trató Putin con Trump.

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