Agencias

Zelenski pide detalles a EE.UU. sobre tregua rusa el 9 de mayo abordada por Putin y Trump

Guardar

Kiev, 30 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó este jueves a su equipo que contacte con la Casa Blanca para "aclarar los detalles" de una eventual tregua rusa por el aniversario de la victoria soviética sobre los nazis el 9 de mayo de la que, según las dos partes implicadas, hablaron en la víspera por teléfono los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.

"Aclararemos de qué se trata exactamente, (si son) unas pocas horas (de tregua) para un desfile en Moscú o algo más", dijo Zelenski, quien dejó claro que no ha sido informado por la parte estadounidense de la propuesta del alto el fuego que trató Putin con Trump.

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Migrar por TikTok, el guía equivocado

Infobae

Un tribunal chino falla a favor de un empleado en caso de sustitución laboral por IA

Infobae

Turquía califica de piratería el abordaje israelí a la flotilla humanitaria rumbo a Gaza

Infobae

Samsung gana un 489% más hasta marzo y se anota un trimestre récord gracias a la IA

Samsung gana un 489% más hasta marzo y se anota un trimestre récord gracias a la IA

Bélgica llega al 1 de mayo con rechazo a reformas laborales y un paro nacional de fondo

Infobae