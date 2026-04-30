Ray Zapata, Sara Hurtado y Bea Pérez abordan la relación entre salud mental y alta exigencia competitiva

El gimnasta Rayderley Zapata, la patinadora sobre hielo Sara Hurtado y la jugadora de hockey sobre hierba Beatriz Pérez han participado este jueves en el foro 'Salud mental, deporte y rendimiento', celebrado en la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal para hablar sobre cómo afrontar la dureza física y competitiva sin descuidar el equilibrio emocional.

Impulsado por Tradichem Group, empresa que fabrica y comercializa nutracéuticos y principios activos farmacéuticos (API), este evento sirvió para que los tres deportistas compartieran "experiencias sobre cómo gestionar la exigencia emocional en la competición de alto nivel" y subrayaran "la necesidad de una visión integral en la que mente y cuerpo no pueden tratarse por separado", según indicó Tradichem en una nota.

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Así, Bea Pérez comentó que "ser deportista de alto nivel implica presiones e inseguridades que en muchas ocasiones son invisibles para la sociedad". Y siendo ella representante de la Fundación Blanca, abogó por "dar visibilidad a la salud mental porque cuidarla no es ajeno al rendimiento, sino una de sus condiciones esenciales".

Luego Ray Zapata reflexionó sobre su preparación actual. "Este año estoy entrenando en condiciones muy exigentes, lejos de mi familia, y Clonapure me está dando ese impulso extra que necesito tanto a nivel físico como mental", aludió al producto de Tradichem que contiene fosfocreatina (forma biológicamente activa de la creatina).

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"En la gimnasia artística, la concentración y la precisión son fundamentales, y ahí noto que me aporta ese puntito extra que necesito", apostilló el medallista de plata en el ejercicio de suelo durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por último, Sara Hurtado añadió durante la charla que "cuando un deportista en activo está sano de cuerpo y mente, entrena mejor, se concentra mejor, se recupera mejor y disfruta del proceso". "Eso es el verdadero éxito deportivo", zanjó la patinadora sobre hielo.

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Para Tradichem, representado por su vicepresidente ejecutivo José Ángel Marañón y la investigadora Patricia Moreno, "la celebración de este foro responde a una visión amplia del rendimiento en la que la innovación en suplementación debe ir acompañada de divulgación rigurosa y colaboración con deportistas, profesionales de la salud y entidades comprometidas con el bienestar", según concluyó su comunicado de prensa.