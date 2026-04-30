Más de 127.000 personas se han sumado al Ejército ruso en lo que va de 2026

Moscú, 30 abr (EFE).- Más de 127.000 personas han firmado contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia para sumarse al Ejército en lo que va de 2026, declaró hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev.

"El año pasado, 450.000 personas se alistaron en el ejército a través de la firma de contratos militares. Este año, hasta la fecha, han firmado contratos 127.000 de nuestros ciudadanos", dijo Medvédev, citado por la agencia Interfax.

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Agregó que otros 10.000 se han alistado en "unidades de voluntarios".

"En esencia, es un servicio por contrato, pero está menos vinculado al Ministerio de Defensa", explicó Medvédev, quien fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012.

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El mes pasado el alto funcionario dijo que el número de los alistados en el ejército se situaba en torno a los 80.000.

Asimismo, aseguró que los ritmos de reclutamiento eran buenos y no había necesidad en la declaración de una nueva ola de movilización, como la que se anunció en septiembre de 2022 y provocó la huida del país de centenares de miles de hombres en edad de combatir.

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En su opinión, la Unión Europea está actualmente dirigida por "personas absolutamente destructivas y de mente estrecha, obsesionadas con la guerra contra Rusia".

Medvédev aseguró que lo que se ha perdido ya no se recuperará y la desconfianza mutua "seguirá siendo colosal" durante mucho tiempo. EFE

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