Los retos del FC Barcelona en el último mes de competición

El FC Barcelona de Hansi Flick afronta el último mes de competición con el título de LaLiga EA Sports casi debajo del brazo y con varios retos con los que entrar en la historia del club aún por delante, como son alcanzar los 100 puntos y conseguir el pleno de victorias como local.

El segundo título de Liga del conjunto blaugrana con el técnico alemán parece cuestión de tiempo. Los azulgranas son líderes con 11 puntos de ventaja con respecto al Real Madrid, segundo, a falta de sólo cinco jornadas por disputarse. Eso, sumado a la eliminación europea en cuartos de final de la Liga de Campeones, hace que el conjunto 'culer' deba encontrar la motivación en otros retos que convierta a este equipo en histórico.

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El primero de ellos, y el más difícil dado al poco margen de error, es llegar a los 100 puntos a final de temporada. Tan sólo el Real Madrid 2011-2012, a las órdenes de José Mourinho, y el FC Barcelona 2012-2013, con Pep Guardiola como entrenador, han sido capaces de alcanzar las tres cifras en su casillero de puntos. Una centena de puntos que tiene en su mano el conjunto azulgrana, y para el que necesita ganar los cinco partidos que tiene por delante.

Cinco triunfos que, además de igualar la mejor puntuación en la historia de LaLiga EA Sports, supondría otros dos hitos en la historia del fútbol español y del club. El pleno ante CA Osasuna, Real Madrid, Deportivo Alavés, Real Betis y Valencia CF supondría que los azulgranas alcanzaran las 33 victorias en Liga, un número al que no llegaron ni el equipo catalán ni el merengue en 2012 y 2013, quedándose ambos en 32 triunfos.

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Más factible parece que el equipo de Flick consiga ganar en el Spotify Camp Nou a Real Madrid y Real Betis, con lo que conseguiría un pleno de victorias como local. 57 puntos de 57 en juego ante su público, un hito que no ha conseguido ningún equipo en el actual formato de la competición --20 equipos--. Sí que lo consiguieron el FC Barcelona (1948-49, 1952-53 y 1959-60), el Real Madrid (1959-60) y el Athletic Club (1931-32 y 1933-34). De hecho, la Juventus (2013-14) es el único equipo de las cinco grandes ligas en lograrlo con 20 equipos.

Y el último objetivo que depende cien por cien de los de Flick es el de encadenar, por segunda vez en su historia, dos temporadas logrando marcar 100 o más goles, algo que ocurrió, de forma más consecutiva, entre 2012 y 2017. Hasta el momento son 87 los tantos marcados por el Barça, por lo que no parece complicado de superar. Más complejo parece llegar a la cifra de 116 goles anotados en la 16-17, que supone el mejor registro goleador del club en Primera División.

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Por último, también podrían igualar o superar otros dos récord que demostrarían la superioridad del equipo 'culer' en la competición. El primero se produciría si gana este fin de semana en El Sadar y el Real Madrid no lo hace en Cornellá ante el Espanyol. Eso supondría el alirón del Barça a falta de cuatro jornadas por disputar, igualando los más tempraneros del fútbol español, todos ellos del FC Barcelona (12-13, 17-18 y 22-23).

Y también está en su mano el lograr la mayor distancia de puntos con respecto a un segundo clasificado, hasta el momento situada en 15 unidades, también con el Barça como protagonista (2012-13 y 2017-18).

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