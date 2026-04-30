David Bustamante se sincera sobre su separación de Paula Echevarría: "Fuimos una pareja admirable"

Después de 11 años de amor en los que formaron una de las parejas más envidiadas del panorama social, David Bustamante y Paula Echevarría sorprendían al anunciar su separación en la primavera de 2017. Desde entonces, tanto el cantante como la actriz han tenido buenas palabras para el otro, y en la mejor sintonía posible por la hija que tienen en común, Daniella -que el próximo 17 de agosto cumplirá la mayoría de edad- se han convertido en el mejor ejemplo posible de que una ruptura no tiene que significar el fin del cariño.

Y así lo ha vuelto a demostrar el de San Vicente de la Barquera en la entrevista que ha concedido este miércoles al programa '100% Únicos' de Mediaset, en el que se ha sincerado como nunca sobre su relación con la protagonista de 'Velvet'.

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"Sí, fuimos una pareja admirable" ha reconocido, confesando que no considera que su divorcio de Paula fuese un fracaso: "No es que nuestro final no fuera feliz. A veces el amor es un sentimiento caduco. Cuando se termina queda la relación de cariño", ha expresado, asegurando que en su caso el enamoramiento dio paso a un sentimiento de gratitud por todo lo que vivieron juntos y la hija que tienen en común, que siempre ha sido la gran prioridad para ambos.

Meses después de su separación, Paula recuperaba la ilusión al lado de Miguel Torres, con el que ha tenido a su hijo Miki (5), y Bustamante hacía lo propio con Yana Olina, con la que ocho años después continúa más feliz que nunca. "Gracias al final empiezan otras historias increíbles y conocí al amor de mi vida, a Yana, y la familia que tengo ahora y la que me gustaría formar con mi pareja es muy ilusionante" ha reflexionado con una gran sonrisa.

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"Así es el amor. hay etapas y momentos para todo y lo importante es dejar un buen sabor de boca en las personas que han tenido algo que ver en tu vida. Eso es lo sano, lo natural. Y pensar antes en los hijos que en nosotros mismos. Así es como funcionan y fluyen las cosas de manera positiva" ha añadido haciendo referencia a la buena relación que tiene con la que fue su mujer.

En Yana, a la que conoció durante el programa 'Bailando con las estrellas' en 2018 y de la que no se ha separado desde entonces, ha encontrado a su media naranja, como ha revelado emocionado, convencido de que su historia de amor será para siempre. "Una compañera de viaje muy guay, que me comprende, que me cuida, que me mima... Cuando miro al lado, ella siempre está. Y cuando me equivoco sabe hacérmelo ver de la mejor de las maneras. Aprendo de ella todos los días... Y lo más importante: cuando llego a casa, viene corriendo, sonriendo a darme un abrazo y un beso. Cuando alguien sabe que le esperan y que le aman de esa manera... la vida merece la pena", ha asegurado.

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Una entrevista en la que también ha hablado sobre Daniella, con la que tiene una maravillosa relación como ha presumido orgulloso, reconociendo que poder decir que "me cae bien un hijo mola mucho".