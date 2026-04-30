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Crédit Agricole ganó un 1,8% más en el primer trimestre, hasta 1.676 millones

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El banco francés Crédit Agricole se anotó un beneficio neto atribuido de 1.676 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un resultado que supone mejorar en un 1,8% el contabilizado en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la entidad.

De su lado, los ingresos de Crédit Agricole hasta marzo sumaron 6.994 millones de euros, un 0,9% más que un año antes, mientras que el coste del riesgo de crédito restó 547 millones, un 32,2% más que el año anterior.

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"A pesar de los desafíos, el grupo registró unos resultados sólidos y en crecimiento durante el primer trimestre", declaró Olivier Gavalda, consejero delegado de Crédit Agricole.

Por otro lado, la entidad informó de que, en la reunión del consejo de administración de Crédit Agricole celebrada ayer, SAS Rue La Boétie, el vehículo que agrupa las participaciones de los bancos regionales accionistas de la entidad, expresó su intención de adquirir acciones de Crédit Agricole en el mercado por un importe máximo de 800 millones de euros, "sin intención de aumentar su participación más allá del 65% del capital social".

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