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Carlos Baute actuará en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid

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El cantante y compositor venezolano Carlos Baute actuará el próximo 8 de septiembre en la plaza Mayor de Valladolid en el marco de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 y se convierte en el primer artista confirmado del cartel de los festejos.

El artista llegará a Valladolid con una "experiencia renovada", en la que la propuesta visual y sonora se integrarán para ofrecer un espectáculo "más completo, dinámico y emocional", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

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Asimismo, ha destacado la cercanía del artista con la audiencia, de manera que en el concierto "la interacción dejará de ser un recurso puntual para convertirse en parte esencial del lenguaje del espectáculo".

Entre otras canciones, el cantante interpretará su éxito más conocido, 'Colgando en tus manos', "una de las canciones más representativas del pop latino de los últimos años".

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Con este primer anuncio, el Ayuntamiento de Valladolid avanza una programación musical que "combinará grandes nombres con propuestas de calidad" con el objetivo de "consolidar" la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo como un "evento de referencia a nivel nacional".

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