Albanese condena el abordaje de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel: "Apartheid sin fronteras"

La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha condenado este jueves el abordaje en aguas internacionales de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla por parte de la Armada de Israel y ha denunciado la existencia de un "Apartheid sin fronteras".

"¿Cómo es posible que se permita a Israel asaltar y apoderarse de buques en aguas internacionales justo frente a Grecia/Europa?", se ha preguntado Albanese en un mensaje en redes sociales tras la interceptación de más de dos decenas de embarcaciones en esta zona del mar Mediterráneo.

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"Más allá de lo que puedas pensar sobre el Apartheid en Israel y sus líderes genocidas, esto debería sacudir a toda Europa. Apartheid sin fronteras", ha lamentado, en referencia a que los abordajes han tenido lugar en aguas internacionales, a unos mil kilómetros de distancia de las costas de Israel y la Franja de Gaza.

El Gobierno israelí ha confirmado por ahora la detención de alrededor de 175 activistas --entre ellos una treintena de españoles, según la Global Sumud Flotilla-- tras la interceptación de más de dos decenas de embarcaciones en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

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La propia flotilla ha afirmado que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo han "inutilizado sus motores" y dejado a sus tripulaciones atrapadas "ante la proximidad de una tormenta masiva", lo que ha descrito como "una trampa mortal".

La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque 'Madleen', igualmente interceptado por tropas israelíes.

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