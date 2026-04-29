Un tribunal amplía a siete años la prisión para el expresidente Yoon por obstrucción a la justicia

El Tribunal Superior de Seúl ha elevado este miércoles a siete años la condena de prisión para el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por delitos de obstrucción a la justicia y abuso de poder, en el marco de la causa por su orden de decretar la ley marcial en diciembre de 2024.

Así, el tribunal ha declarado culpable a Yoon de todos los cargos, excepto del falsificación documental. Con este nuevo fallo se amplían dos años más de la pena que se impuso en un principio, pero no llegan a los diez que solicitó la Fiscalía.

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"El acusado tenía la grave responsabilidad de defender la Constitución, salvaguardar la nación y esforzarse por promover la libertad y los derechos del pueblo" y "es innegable que abandonó sus deberes como presidente al exacerbar aún más el malestar social a través del delito en cuestión", ha señalado el tribunal.

Yoon no solo intentó negarse a ejecutar la orden de arresto contra él por haber decretado la de manera ilegal ley marcial, sino que además se sirvió de agentes del servicio de seguridad como sus propios "soldados rasos", según ha recogido la agencia Yonhap.

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La defensa del expresidente, que cumple cadena perpetua por delitos de intento de golpe de Estado en relación a su declaración de la ley marcial, ha adelantado que apelará el nuevo fallo del tribunal.

La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de su destitución y, en abril de 2025, fue finalmente cesado tras la confirmación del Tribunal Constitucional.

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El expresidente surcoreano se enfrenta a otra petición de 30 años de cárcel de la Fiscalía, que le acusa de poner en riesgo al país con el envío de drones de combate a Corea del Norte en 2024. En paralelo, su esposa, Kim Keon Hi, que también se encuentra en prisión, fue condenada esta semana a cuatro años por corrupción.