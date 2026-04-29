UBS eleva un 80% el beneficio hasta marzo, con 2.597 millones

El banco suizo UBS cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 3.040 millones de dólares (2.597 millones de euros), lo que supone un incremento del 79,7% en comparación con el resultado contabilizado un año antes..

La cifra de negocio neta de UBS hasta marzo alcanzó los 14.243 millones de dólares (12.166 millones de euros), un 13,4% más que en los tres primeros meses del ejercicio anterior, mientras que la partida destinada a cubrir pérdidas de crédito alcanzó los 70 millones de dólares (60 millones de euros), un 30% menos.

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Los ingresos por intereses netos de UBS en el trimestre sumaron 2.320 millones de dólares (1.982 millones de euros), un 42,4% más, mientras que los ingresos por comisiones aumentaron un 14%, hasta 7.728 millones de dólares (6.600 millones de euros).

Entre las principales unidades de negocio del banco suizo, la división de gestión global de patrimonios facturó 7.106 millones de dólares (6.070 millones de euros); el negocio corporativo aumentó un 13,8% los ingresos, hasta 2.601 millones de dólares (2.221 millones de euros); mientras que la banca de inversión creció un 37,6%, hasta 4.054 millones de dólares (3.463 millones de euros); pero la gestión de activos retrocedió un 3,5%, hasta 772 millones de dólares (659 millones de euros).

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En el trimestre, la entidad completó con éxito la migración de las cuentas de clientes tras la transferencia de todos los usuarios registrados en Suiza a las plataformas de UBS, lo que allanó el camino para completar sustancialmente la integración con Credit Suisse a fin de año y desbloqueó el potencial para un mayor crecimiento y mejoras en la eficiencia

En este periodo, UBS logró reducciones de costes adicionales por importe de 800 millones de dólares (683 millones de euros), lo que eleva el ahorro acumulado total a 11.500 millones de dólares (9.823 millones de euros).

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Al cierre del trimestre, la ratio de capital CET1 era del 14,7% y la de apalancamiento CET1 del 4,4%. Hasta marzo, se recompraron acciones por 900 millones de dólares (769 millones de euros) y la entidad espera recomprar un total de 3.000 millones de dólares (2.562 millones de euros) para sus resultados del segundo trimestre, con el objetivo de aumentar la recompra antes de fin de año.

"Obtuvimos excelentes resultados financieros y seguimos encaminados a alcanzar nuestros objetivos financieros para 2026", declaró Sergio P. Ermotti, consejero delegado de UBS, subrayando el carácter volátil e impredecible del entorno geopolítico y de mercado durante el primer trimestre.

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"Tras la exitosa transferencia de todas las cuentas de clientes en Suiza, logramos otro hito crucial en una de las integraciones más complejas de la historia bancaria. Confiamos en completar sustancialmente la integración antes de fin de año, lo que nos posiciona para un mayor crecimiento sostenible", añadió el banquero.

De cara al segundo trimestre, la entidad suiza destaca que los mercados se han mantenido en general resilientes, lo que refleja la expectativa de que sea posible alcanzar una solución diplomática duradera al conflicto de Oriente Próximo, por lo que confía en alcanzar sus objetivos financieros para 2026.

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