Rusia no abandonará la OPEP+ tras la retirada de Emiratos Árabes

El Gobierno ruso no tiene planes de abandonar la OPEP+, el formato que agrupa los intereses de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores ajenos al cartel, después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciara ayer su retirada de ambas organizaciones.

"No", respondió este miércoles Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso, al ser cuestionado al respecto tras el anuncio de EAU de su retirada a partir del próximo 1 de mayo, según recogen las agencias rusas.

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La OPEP inició su andadura en 1960 con cinco socios fundadores Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, alcanzando una docena de miembros en la actualidad, sin contar con la inminente retirada de EAU, mientras que desde 2016 el cartel colabora bajo el formato OPEP+ con otros productores como Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán, Malasia, Bahrein, Brunéi, Sudán del Sur o Brasil.

Las autoridades de EAU anunciaron ayer su decisión de retirarse de la OPEP y la OPEP+ con efecto a partir del 1 de mayo esgrimiendo su apuesta por políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo".

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"Agradecemos a la OPEP y a sus países miembros por décadas de cooperación constructiva. Seguimos comprometidos con la seguridad energética, proporcionando un suministro confiable, responsable y de menor carbono mientras apoyamos mercados globales estables", indicó el ministro de energía de EAU, Suhail al-Mazroui.

El país comenzó su membresía en la OPEP en 1967 a través del emirato de Abu Dabi y continuó perteneciendo al cartel tras la formación de Emiratos Árabes Unidos en 1971.

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