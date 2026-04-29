La Infanta Sofía cumple 19 años. De su nueva vida en Lisboa, a su importante papel en la Familia Real

Día marcado en rojo en el calendario de la Familia Real, ya que este miércoles 29 de abril la Infanta Sofía cumple 19 años. Instalada en Lisboa desde que el pasado septiembre inició sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales en la prestigiosa universidad privada Forward College -centro privado con sede en Londres y campus en la capital portuguesa, en París y en Berlín-, la hija menor de los Reyes Felipe y Letizia soplará las velas lejos de su familia pero bien arropada, ya que a pesar del hermetismo que rodea a la segunda en la línea de sucesión al trono sí ha trascendido que está completamente adaptada a su nueva vida lejos de Zarzuela y encantada con su etapa lisboeta, donde ha encontrado un segundo hogar.

Tal y como ha revelado la revista Semana, lo más probable es que continuando con la tradición del Forward College, celebre su cumpleaños con un picnic al aire libre junto a sus compañeros de curso y sus profesores en el que no faltarán la pizza, los aperitivos ni una tarta casera para que esta fecha tan especial sea inolvidable aunque no pueda pasarla con sus padres ni con su hermana Leonor.

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Y es que mientras la Princesa de Asturias afronta la recta final de su formación castrense en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), después de que Casa Real haya anunciado este mismo lunes que el próximo septiembre iniciará un grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, sus Majestades afrontan una jornada marcada por los compromisos oficiales: así, el Rey Felipe recibe este miércoles en el Palacio de La Zarzuela a Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos humanos, y la Reina Letizia visita Granada para presidir el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona "Arte 2026", en la cuarta etapa del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona.

Estando a las puertas del Puente de Mayo, se rumorea que o bien los Monarcas podrían desplazarse a Lisboa para disfrutar del fin de semana con su hija menor, o bien la Infanta Sofía viajará a Madrid para celebrar su 19 cumpleaños en familia aprovechando el día festivo.

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Curiosa, extrovertida, deportista, amante de la música y con una personalidad propia muy marcada que se refleja en los looks que luce en cada una de sus apariciones -muy diferentes a los de su hermana Leonor que, como heredera al trono, tiene un estilo más serio y solemne- la última vez que vimos a la hija menor de los Reyes fue en Semana Santa cuando, además de asistir junto a sus padres a una procesión en el madrileño barrio de Carabanchel, no se perdió el concierto de Rosalía con Doña Letizia y la Princesa de Asturias, al que llegaron una vez empezada la actuación para intentar pasar desapercibidas.

A pesar de no contar todavía con agenda propia, y de estar centrada en sus estudios -tras este curso en Lisboa, en septiembre comenzará su segundo año de Universidad en la sede que Forward College tiene en París- el pasado enero la Infanta Sofía protagonizaba su primer acto en solitario, visitando el centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE en Boadilla del Monte, y está previsto que este mismo año asuma su primera presidencia de honor, la del Programa Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, confirmando así que cada vez tendrá una mayor presencia institucional.

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