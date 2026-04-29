Heathrow admite que el número de pasajeros se verá afectado por el conflicto en O.Medio

Londres, 29 abr (EFE).- El aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, informó este miércoles de que 18,9 millones de personas pasaron por sus terminales en el primer trimestre del año, y advirtió de que el número de pasajeros puede verse afectado el resto del año debido a la continua crisis en Oriente Medio.

En un comunicado divulgado hoy, el aeropuerto indicó que el número de pasajeros entre enero y marzo supuso un alza del 3,7 % frente al mismo periodo del año anterior.

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Agregó que el cierre del espacio aéreo tras el estallido de la guerra en Irán el 28 de febrero tuvo un gran impacto en el transporte aéreo, ya que alrededor de medio millón de pasajeros diarios suelen utilizar los aeropuertos de Dubái, Doha o Abu Dabi.

Estos aeropuertos son centros importantes para los viajes de larga distancia entre Europa y Asia y Australia.

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La directora financiera de Heathrow, Sally Ding, admitió hoy que las perspectivas para el aeropuerto "son inciertas debido al conflicto" en Oriente Medio, pero "nuestros pasajeros siguen reconociendo el excelente servicio que brindan nuestros equipos, y nos enorgullece estar entre los mejores aeropuertos del mundo, además de seguir siendo el principal centro de conexiones más puntual de Europa".

"Sin embargo, Heathrow está saturado. Esto significa menos opciones y tarifas más altas para los pasajeros, y oportunidades perdidas para la economía del Reino Unido", agregó Ding al referirse a la importancia de una expansión del aeropuerto.

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"La expansión consiste en ofrecer más rutas, mayor competencia y, en definitiva, mejores resultados para las personas y las empresas que dependen de nosotros", puntualizó. EFE