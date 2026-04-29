EEUU dice que trabaja para lograr una solución al conflicto del Sáhara dentro de un margen adecuado de tiempo

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha reafirmado este miércoles el apoyo de Washington al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental y ha asegurado que trabaja para lograr una solución "pacífica" al conflicto dentro de un margen adecuado de tiempo.

"Hemos reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Estamos intentando, en el marco de la resolución más reciente del Consejo de Seguridad, lograr una solución pacífica a ese conflicto que se ha prolongado durante un tiempo inaceptable, desde 1975", ha dicho durante una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, en Rabat.

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Landau ha precisado que la resolución del conflicto no puede prolongarse otros 50 ó 150 años, algo que ha calificado de "absurdo". "Buscamos una solución pacífica a este problema, pero también dentro de un margen adecuado de tiempo", ha argüido.

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

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La negociación actual se basa en la resolución 2797, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025 a propuesta de Estados Unidos. El texto respalda por primera vez al máximo nivel de la ONU el plan de autonomía marroquí como base para una solución negociada al contencioso.