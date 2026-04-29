Deutsche Bank gana un 7,7% más en el primer trimestre, hasta 1.912 millones

Deutsche Bank registró un beneficio neto atribuido de 1.912 de euros en los tres primeros meses de 2026, lo que representa una mejora del 7,7% respecto del resultado anotado por la entidad en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles el mayor banco de Alemania.

La cifra de negocio neta de Deutsche Bank alcanzó en el trimestre los 8.671 millones de euros, un 1,7% más que un año antes, incluyendo un avance del 15% de los ingresos por intereses netos, hasta 4.204 millones, mientras que los ingresos por comisiones aumentaron un 2%, hasta 2.805 millones.

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Entre las principales unidades de negocio, la banca corporativa redujo un 3% sus ingresos trimestrales, hasta 1.816 millones, mientras que la banca de inversión mantuvo estable sus ingresos en 3.373 millones de euros. De su lado, la banca privada mejoró un 5% su actividad, hasta 2.567 millones, y el negocio de gestión de activos creció un 10%, hasta 802 millones.

En los tres primeros meses de 2026, Deutsche Bank asumió un impacto adverso de 519 millones de euros por provisiones frente al riesgo de crédito, un 10% por encima del dato del año anterior.

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Al cierre del trimestre, la ratio de capital básico CET1 de Deutsche Bank era del 13,8%, dentro del rango operativo objetivo del 13,5% al 14%.

"Contamos con la solidez financiera, las capacidades y el posicionamiento estratégico necesarios para atender a nuestros clientes a nivel global en un entorno dinámico", afirmó Christian Sewing, consejero delegado de Deutsche Bank.

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