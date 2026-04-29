Boeing y la panameña Copa Airlines anuncian un pedido de hasta 60 aviones 737 Max con opción a 20 más

Boeing y Copa Airlines han anunciado un pedido de 40 aviones 737 MAX por parte de la aerolínea panameña, que también incluye la opción de adquirir hasta 20 aviones más de esta familia de aviones de pasillo único, según un comunicado.

La compañía aérea planea ampliar su flota con más de 100 aviones 737 Max gracias a este acuerdo y a su cartera de pedidos actual, usando este modelo para modernizar y expandir su base desde su Hub de las Americas hasta volar a destinos populares en América y el Caribe.

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Para Copa Airlines, la firma de este acuerdo representa "un paso importante" para fortalecer aún más la operación y la conectividad que ofrecemos desde Panamá, según palabras de su CEO, Pedro Heilbron.

Heilbron ha afirmado que la aerolínea se beneficia de la estandarización operativa en toda su flota de más de 110 aviones 737, que incluye el 737 de nueva generación, el 737 Max y los 737 Boeing cargueros reconvertidos.

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"Este importante pedido se basa en más de 40 años de colaboración con Copa y en el historial de éxitos de la aerolínea con la familia Boeing 737", ha destacado el presidente y director ejecutivo de Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope.

Tal y como refleja el informe de Boeing sobre las perspectivas del mercado comercial, las aerolíneas de América Latina y el Caribe necesitarán más de 2.300 aviones nuevos en los próximos 20 años, mientras que los aviones de pasillo único como el 737 Max representarán casi el 90% de las entregas.

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