Adidas ganó un 12,6% más hasta marzo, a pesar de la volatilidad del entorno

Adidas se anotó un beneficio neto atribuido de 482 millones de euros en los tres primeros meses de 2026, lo que supone mejorar en un 12,6% el resultado contabilizado un año antes por la firma alemana de ropa y calzado deportivo.

Las ventas de Adidas hasta marzo sumaron un total de 6.592 millones, un 7% más que en el primer trimestre del año pasado, aunque al descontar el efecto del tipo de cambio el incremento interanual fue del 14%.

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En concreto, las ventas de calzado deportivo disminuyeron un 2%, hasta 3.699 millones; mientras que las de ropa aumentaron un 24%, hasta 2.442 millones. De su lado, las ventas de accesorios sumaron 451 millones, un 6% más.

Por regiones, Adidas elevó un 5% su facturación en Europa, con 2.090 millones, y un 1% en Norteamérica, hasta 1.200 millones, mientras que incrementó un 10% las ventas en China, con ingresos de 1.135 millones. Asimismo, los ingresos de la alemana en los países emergentes se estabilizaron en 869 millones y aumentaron un 19% en Latinoamérica, con 831 millones. En Japón y Corea del Sur, las ventas sumaron 405 millones, un 8% más.

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"El entorno minorista general es actualmente muy volátil y se observan grandes descuentos en muchos mercados, especialmente en el calzado de estilo de vida", advirtió Bjorn Gulden, consejero delegado de Adidas, para quien resulta "crucial" en estos momentos la disciplina de no sobrevender a los minoristas.

"Esperamos que el entorno se estabilice y que los descuentos se normalicen, pero lamentablemente esto no está en nuestras manos", añadió.

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Asimismo, el CEO de la multinacional de las tres bandas subrayó que, a pesar de los problemas de suministro y transporte, Adidas ya está lista para la Copa Mundial de fútbol y dispone de la mayor parte del producto en los mercados.

De cara al conjunto del ejercicio 2026, la alemana que sus ventas sin tener en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio crecerán a un ritmo de un dígito alto, lo que representaría un aumento de alrededor de 2.000 millones de euros en términos absolutos, superando el crecimiento previsto del sector, mientras que espera que el beneficio operativo aumentará hasta aproximadamente 2.300 millones de euros.

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La compañía alemana ha advertido de que en 2026 se enfrenta a dificultades temporales derivadas de diversos factores externos, incluyendo el impacto sobre el resultado operativo de unos aranceles estadounidenses más elevados y la evolución desfavorable del tipo de cambio, que cifra en unos 400 millones de euros, aunque sigue confiando en que la rentabilidad mejore aún más en 2026, por lo que proyecta que su beneficio operativo aumentará hasta los 2.300 millones de euros.