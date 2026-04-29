Adara Molinero manda un mensaje a su ex, Rodri Fuertes, tras el nacimiento de su primera hija con Marta Castro

Alejada del foco mediático y volcada en su faceta de creadora de contenido mientras disfruta de su historia de amor con el futbolista Vicente Romero, Adara Molinero ha reaparecido este martes en la presentación del nuevo movimiento IAM, que impulsado por la también influencer Carla Flila y por Emjey, publicista de Mario Casas y una más en su familia, pretende unir y activar a personas a través del deporte promoviendo hábitos saludables y encuentros sociales.

"Estoy muy tranquila, creando cositas y bueno, estoy muy feliz con mi chico, con mi hijo. Hemos creado una familia preciosa y muy dedicada a ellos" ha confesado con una gran sonrisa, reconociendo que está tan segura de que el canario es el "hombre de mi vida" que le encantaría pasar por el altar.

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"Ya vivimos juntos y estoy esperando a que se arrodille. Siempre lo hablamos, siempre soñamos, lo imaginamos, decimos 'pues sería así o lo podríamos hacer así', quién vendría... todo eso. Pero bueno, es que eso ya depende de él y cuando encuentre el momento. Lo único que yo le he pedido es que sea súper especial y me dice 'hombre, ¿lo dudas?' Digo, la verdad es que no, no lo dudo" ha revelado sobre sus deseos de que Vicente, con el que acaba de cumplir su primer aniversario, se decida a pedirle que se case con él.

Una de las cosas que más le gusta de su novio es lo bien que se lleva con su hijo Martín (8) -fruto de su relación con Hugo Sierra-, al que ha defendido su derecho de educar desde la libertad a pesar de las críticas que ha recibido: "Está causando como mucho revuelo y me ha llamado mucho la atención, eh. Tengo que decirte, o sea, me ha sorprendido muchísimo. Porque para mí es la normalidad, o sea, es la normalidad del día a día. Es lo que intento" ha asegurado.

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Mientras ella ha encontrado la estabilidad al lado de Vicente, su ex Rodri Fuertes acaba de convertirse en padre de su primera hija, una niña llamada Covadonga, junto a Marta Castro. Una gran noticia sobre la que Adara se ha pronunciado por primera vez, reconociendo que aunque no le ha llamado para darle la enhorabuena, "le felicito desde aquí. Felicidades y que sean muy felices, te lo digo de verdad. Siempre le he deseado lo mejor y un niño es lo mejor que te puede pasar en la vida. Me alegro mucho".