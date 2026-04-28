Trump dice que Irán le informó que está en "estado de colapso" y que quieren reabrir Ormuz

Washington, 28 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán le ha comunicado que está en un "estado de colapso" y que mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

"Irán nos acaba de informar que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", escribió en su red Truth Social. EFE

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