Agencias

Simeone: “Julián es extraordinario y es normal que lo quieran Arsenal, PSG o Barcelona”

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Madrid, 28 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes que Julián Alvarez es “un jugador extraordinario”, por lo que considera “normal que lo quieran el Arsenal, el París Saint-Germain o el Barcelona”.

“No estoy en la cabeza de Julián Alvarez. Entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain o el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno”, valoró el técnico en rueda de prensa.

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El atacante argentino, fichado en el verano de 2024 al Manchester City, ha jugado 104 partidos con el conjunto rojiblanco desde entonces, con 48 goles. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.

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