Rusia confirma bajas entre sus efectivos del Africa Corps por la ofensiva de yihadistas y tuareg en Malí

Las autoridades de Rusia han confirmado este martes bajas en las filas del grupo paramilitar Africa Corps, anteriormente conocido como Grupo Wagner, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por yihadistas y tuareg en Malí, unos ataques que afectaron a la capital, Bamako, y otros puntos del país, incluido Kati, principal bastión y sede de poder de la junta militar encabezada por Assimi Goita.

El viceministro de Exteriores ruso Georgi Borisenko ha indicado que estos "ataques coordinados por parte de grupos terroristas afiliados a Al Qaeda y separatistas tuareg" supusieron "golpes en muchas zonas del país a las Fuerzas Armadas de Malí y, lamentablemente, a unidades de nuestro Africa Corps --que apoya a las fuerzas de seguridad malienes--", según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

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Así, ha recordado que entre los muertos por la ofensiva figura el ministro de Defensa maliense, Sadio Camara, a causa de un atentado con coche bomba frente a su residencia en Kati. Borisenko ha reseñado que Camara, una de las principales figuras de la junta militar, fue "uno de los defensores del acercamiento entre Malí y Rusia", en medio del estrechamiento de lazos entre Bamako y Moscú desde la asonada de 2020, que ha llevado al país a alejarse de sus tradicionales socios occidentales.

Borisenko ha confirmado además que Kidal, en el norte del país, "ha sido capturada por separatistas tuareg y sigue en sus manos", después de que el propio Africa Corps confirmara el lunes su salida de la localidad junto a destacamentos del Ejército maliense tras un acuerdo poco después de la ofensiva, que habría permitido embolsar a estas fuerzas y dejarlas aisladas en la ciudad.

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En este sentido, ha reconocido que la toma de Kidal por parte de los rebeldes "supone un gran problema", al tiempo que ha recalcado que "los combates continúan en algunas zonas del país", sin que las autoridades malienses se hayan pronunciado por ahora claramente sobre la situación sobre el terreno, en medio de la incertidumbre derivada de que Goita no haya realizado declaraciones desde el sábado y las especulaciones en torno a su situación.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha esgrimido que "es importante que la situación vuelva cuanto antes a un rumbo pacífico y estable" ante la ofensiva coordinada, al tiempo que ha declinado pronunciarse sobre las capacidades del Africa Corps para hacer frente a estos ataques de yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) --la rama de Al Qaeda en el Sahel-- y los separatistas tuareg, encabezados por el Frente de Liberación del Azawad (FLA).

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"En lo relativo al Africa Corps, es un asunto del Ministerio de Defensa --del que depende del grupo paramilitar tras la disolución del Grupo Wagner tras la muerte de su líder, Yevgueni Prigozhin, en un accidente de avión en agosto de 2023 tras encabezar un levantamiento armado en Rusia--. Recomiendo que dirijan a esta cartera todas las preguntas", ha zanjado durante una rueda de prensa, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

ACCIONES PARA "DESTRUIR A LOS TERRORISTAS"

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Por su parte, el Africa Corps ha manifestado durante la jornada que "la situación en Malí sigue siendo difícil" y ha agregado que sus unidades, junto a los militares malienses, "continúan su trabajo de combate para destruir a los terroristas", incluidos "numerosos bombardeos contra concentraciones y campamentos de milicianos" durante las últimas 24 horas, sin datos sobre bajas.

El Africa Corps ha indicado además que, durante una misión de inspección tras uno de estos bombardeos, hallaron "cuerpos recientemente enterrados de terroristas" y "restos esparcidos", además de "armas y propiedades abandonadas". "Los terroristas supervivientes enterraron de alguna forma a sus muertos allá donde murieron, sin honores, como animales caídos", ha dicho, junto a varias fotografías de los cadáveres supuestamente encontrados en el lugar.

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Ante el silencio de Goita, el primer ministro de Malí, el general Abdoulaye Maiga, denunció el lunes un intento de tomar el poder y "desmantelar las instituciones" del país tras los ataques registrados en los últimos días, al tiempo que dijo que "solo el apoyo de sus patrocinadores" permitió a estos grupos armados llevar a cabo unos actos que calificó de "cobardes y bárbaros".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Otra de las figuras clave de la junta, el presidente del Consejo Nacional de Transición, Malick Diaw, sigue también sin hacer declaraciones ante la ofensiva de yihadistas y rebeldes, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro político del país africano.

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