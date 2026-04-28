Rusia cifra en "más de 2.500" las bajas de yihadistas y tuareg en su "intento de golpe" en Malí

Las autoridades de Rusia han afirmado este martes que los yihadistas y separatistas tuareg responsables de la ofensiva a gran escala lanzada el sábado en Malí han sufrido "más de 2.500 bajas", al tiempo que han recalcado que el grupo paramilitar ruso Africa Corps estuvo detrás de bombardeos que mataron cerca de 250 sospechosos en apoyo a las Fuerzas Armadas malienses.

"Durante los combates, el enemigo sufrió pérdidas de más de 2.500 elementos, 102 vehículos, dos coches bomba, 152 motocicletas y siete morteros", ha dicho el Ministerio de Sanidad ruso, que ha apuntado que "más de 175 milicianos" murieron en un bombardeo de sus helicópteros, mientras que otros 70 murieron en otro ataque aéreo, sin especificar dónde fueron ejecutados.

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Así, ha resaltado que el Africa Corps "usó todo tipo de armamento" para "repeler el ataque terrorista", teniendo que participar "en múltiples ocasiones" en "combates cuerpo a cuerpo", antes de insistir en que este "intento de golpe de Estado" habría sido lanzado por unos 12.000 milicianos que "recibieron entrenamiento de instructores ucranianos y europeos".

"Hubo intentos para tomar instalaciones clave en la capital, Bamako, principalmente el Palacio Presidencial", ha apuntado la cartera, que ha indicado que otros importantes objetivos fueron las ciudades de Sevaré, Gao y Kidal, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

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La cartera ha resaltado que los miembros del Africa Corps combatieron "durante más de 24 horas" en la ciudad de Kidal, donde hicieron frente a "un grupo significativamente mayor de personas armadas" y "repelieron cuatro ataques masivos" antes de retirarse durante la jornada del domingo, cuando fue tomada por el Frente de Liberación del Azawad (FLA).

"Durante las feroces batallas contra fuerzas enemigas superiores, las unidades del Africa Corps infligieron pérdidas irreparables en personal y equipo, obligando al enemigo a abandonar sus planes e impidieron un golpe de Estado, con lo que se preservó en el poder al gobierno legítimo y se evitaron numerosas bajas civiles", ha zanjado.

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Apenas unas horas antes, el viceministro de Exteriores ruso Georgi Borisenko había confirmado bajas en las filas del Africa Corps, sin dar un balance concreto, en el marco de la citada ofensiva, que afectó a Bamako y otros puntos del país, incluido Kati, principal bastión y sede de poder de la junta militar encabezada por Assimi Goita, quien está en paradero desconocido, si realizar declaraciones.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha esgrimido que "es importante que la situación vuelva cuanto antes a un rumbo pacífico y estable" ante la ofensiva coordinada, al tiempo que ha declinado pronunciarse sobre las capacidades del Africa Corps para hacer frente a estos ataques de yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) --la rama de Al Qaeda en el Sahel-- y los separatistas tuareg.

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Ante el silencio de Goita, el primer ministro de Malí, el general Abdoulaye Maiga, denunció el lunes un intento de tomar el poder y "desmantelar las instituciones" del país tras los ataques registrados en los últimos días, al tiempo que dijo que "solo el apoyo de sus patrocinadores" permitió a estos grupos armados llevar a cabo unos actos que calificó de "cobardes y bárbaros".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Otra de las figuras clave de la junta, el presidente del Consejo Nacional de Transición, Malick Diaw, sigue también sin hacer declaraciones ante la ofensiva de yihadistas y rebeldes, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro político del país africano.

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