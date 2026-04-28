Agencias

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Donetsk

Guardar
Imagen 4P73TLOWMNFXJMSLMQL2VOAS6Q

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Donetsk, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Las tropas rusas han establecido su control sobre la localidad de Zemlianki, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado. "Ilinovka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha agregado, sin pronunciarse sobre posibles bajas en los combates.

PUBLICIDAD

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar exige al Gobierno eliminar el requisito de acreditar la vulnerabilidad para la regularización extraordinaria

Sumar exige al Gobierno eliminar el requisito de acreditar la vulnerabilidad para la regularización extraordinaria

Un proyecto quiere demostrar que la intervención temprana mejora el abordaje del TOC

Un proyecto quiere demostrar que la intervención temprana mejora el abordaje del TOC

Uteca solicita medidas cautelares contra la comercialización de la publicidad del Mundial por parte de RTVE

Uteca solicita medidas cautelares contra la comercialización de la publicidad del Mundial por parte de RTVE

Asturias convoca ayudas para emigrantes mayores en situación vulnerable en América Latina

Asturias convoca ayudas para emigrantes mayores en situación vulnerable en América Latina

Jimmy Kimmel se defiende después de que Donald Trump pida su despido por llamar a Melania "futura viuda"

Jimmy Kimmel se defiende después de que Donald Trump pida su despido por llamar a Melania "futura viuda"