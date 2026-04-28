Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Donetsk

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Donetsk, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Las tropas rusas han establecido su control sobre la localidad de Zemlianki, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado. "Ilinovka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha agregado, sin pronunciarse sobre posibles bajas en los combates.

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Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.