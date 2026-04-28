Putin condena cualquier atentado contra jefes de Estado tras el tiroteo en la Casa Blanca

Moscú, 28 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, siempre condena cualquier acto de violencia o atentado contra jefes de Estado, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar el tiroteo ocurrido el pasado sábado en Washington durante un acto oficial del líder de Estados Unidos, Donald Trump.

"El presidente Putin siempre condena consecuentemente cualquier manifestación de violencia y cualquier intento de atentar contra la vida de jefes de Estado", aseveró durante su rueda de prensa telefónica diaria.

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El mandatario ruso ha halagado a su homólogo estadounidense en varias ocasiones por su "valiente" reacción al atentado que sufrió durante la campaña electoral en 2024, e incluso alertó que la vida de Trump sigue estando en peligro.

"Contra Trump se utilizaron métodos de lucha totalmente incivilizados, incluso hasta reiterados intentos de asesinato. En mi opinión, él todavía corre peligro", afirmó, al recordar que "en EEUU han pasado muchas cosas".

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Al mismo tiempo, Putin también tachó en su momento de "cínico asesinato" la muerte en un bombardeo contra Teherán del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

El incidente contra el mandatario estadounidense se produjo en la noche del sábado (hora de Estados Unidos), durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en un céntrico hotel de la capital estadounidense.

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El Servicio Secreto evacuó a Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense del salón donde se celebraba la cena tras escucharse disparos fuera de la sala de baile. El atacante fue interceptado y detenido.

Las autoridades estadounidenses acusan a Cole Allen, el profesor de 31 años residente en California que protagonizó el incidente, de intentar asesinar a Trump, por lo que podría enfrentar cadena perpetua.

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