ONU analiza 2 meses de bloqueo en Ormuz, con subidas del 6 % en el precio de alimentos

Ginebra, 28 abr (EFE).- Dos meses después de que comenzara el bloqueo de facto en el estrecho de Ormuz a consecuencia de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, Naciones Unidas calcula que el tránsito marítimo ha caído un 95,3 % en esa vía y los precios de los alimentos globales han subido un 6,1 %.

Son algunas de las cifras que desde este martes actualizará de forma diaria el nuevo panel de datos sobre el impacto mundial de Ormuz lanzado por ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que comparará la situación con la del 27 de febrero, jornada previo al inicio de las hostilidades.

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El panel indica también que el precio del transporte marítimo de crudo ha aumentado un 41,2 % y el de productos refinados un 140,4 %.

El precio de la urea, uno de los principales fertilizantes producidos en Oriente Medio e importante para la agricultura en muchos países en desarrollo, se ha triplicado, según indican las estadísticas de UNCTAD.

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También concluye que el precio del crudo se ha disparado un 49 % en Oriente Medio y Europa, e incluso más, hasta un 81 %, en la Federación Rusa.

Los precios del gas natural han aumentado un 60,6 % en Asia, un 34,9 % en Europa, pero en Norteamérica han bajado un 11,2 %, siempre según el nuevo panel de UNCTAD, que también indica que el importe de los biocombustibles a nivel global ha crecido un 7 %. EFE

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