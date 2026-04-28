Liberado en Bielorrusia el periodista polaco Andrzej Poczobut como parte de un intercambio con Minsk

El periodista polaco Andrzej Poczobut, condenado a ocho años de prisión en Bielorrusia por provocar daños a la seguridad nacional del país e incitar al odio, ha sido puesto en libertad por las autoridades de Minsk y ha cruzado a Polonia, donde ha sido recibido por el primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha desvelado gestiones de Varsovia para lograr su salida de la cárcel.

"Andrzej Poczobut libre. Bienvenido a casa polaca, amigo", ha señalado el dirigente polaco en una publicación en redes sociales en la que se le ve junto al periodista, todavía con el pasaporte en la mano, en la zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia.

PUBLICIDAD

Tusk ha recalcado que el intercambio en la frontera con Bielorrusia es "el final de un complicado juego diplomático que ha durado dos años" y que ha estado "lleno de giros dramáticos", reconociendo "la gran ayuda" durante todo el proceso de sus socios estadounidenses, rumanos y moldavos. "Les agradezco a todos en nombre de Andrzej Poczobut y en el mío propio", ha indicado.

Poczobut forma parte de los cinco prisioneros que Bielorrusia y Polonia han intercambiado cada uno en un lugar de la frontera de los dos países, entre quienes también se encuentra el arqueólogo ruso Alexander Butiagin, detenido en territorio polaco desde diciembre de 2025 a petición de las autoridades ucranianas.

PUBLICIDAD

Butiagin se encontraba a la espera de ser extraditado a Ucrania, que le acusa de dañar su patrimonio cultura por una serie de excavaciones "ilegales" en un centro arqueológico de la ciudad de Kerch, ubicada en la península de Crimea, anexionada a Rusia a través de un referéndum de 2014 y cuya soberanía reclama Kiev.

Fue detenido por los servicios de Inteligencia polacos cuando se encontraba realizando una gira de conferencia por varias ciudades de Europa, entre ellas Varsovia, a petición de las autoridades de Ucrania, donde se enfrentaba a una pena de prisión de hasta diez años.

PUBLICIDAD

INTERCAMBIO MÁS AMPLIO

El resto de personas liberadas están acusadas de espionaje para uno y otro bando, entre ellos hay ciudadanos bielorrusos, pero también tres polacos y dos moldavos, según ha detallado John Coale, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Bielorrusia, en un mensaje en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El Servicio Federal de Seguridad (FBS) de Rusia ha informado de que Butiagin y la esposa de un militar ruso han formado parte del intercambio con dos oficiales de Inteligencia moldavos, según recoge la agencia estatal rusa TASS.

Por su lado, el embajador estadounidense en Polonia, Tom Rose, ha reivindicado el papel del presidente, Donald Trump, y de la "diplomacia decidida" de Washington para la liberación de Poczobut. "Estados Unidos cumple con sus amigos y aliados. Andrzej Poczobut ahora está libre de detención en Bielorrusia y puede volver a abrazar a su familia", ha señalado.

PUBLICIDAD

Rose ha señalado el trabajo "codo con codo" con las autoridades polacas para conseguir su salida de prisión. "Agradecemos el increíble trabajo de los servicios especiales polacos y del Ministerio de Asuntos Exteriores para lograrlo. Eso es lo que hacen los verdaderos socios", ha expuesto.

Encarcelado una decena de veces y considerado un preso político del Gobierno de Alexander Lukashenko, tras ser perseguido desde hace décadas por su trabajo periodístico, Poczobut fue reconocido en 2025 con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga cada año el Parlamento Europeo y que reivindicó su valentía y denunció su situación en prisión "simplemente por hacer su trabajo y alzar las voces contra las injusticias". El periodista polaco compartió el galardón con la periodista georgiana, Mzia Amaglobeli, encarcelada en su país, también encarcelada en su país.

PUBLICIDAD