La derogación del decreto de alquiler infringe un golpe a Sumar al tumbar uno de sus hitos y genera tensión con PSOE

Sumar vuelve a ver como la bancada de la derecha en el Congreso rechaza uno de sus hitos de la legislatura, la prórroga de alquileres incluida en el decreto de vivienda ante la crisis por la guerra de Irán, y despierta también tensiones internas en el Ejecutivo, con reproches del socio minoritario por la falta de implicación del PSOE para lograr los apoyos suficientes en la votación de este martes.

Aunque diversos sectores de Sumar reconocen que esta derrota supone un golpe para el conjunto del Gobierno, no se van a dar por vencidos y se conjuran para tratar de volver a traer la prórroga de alquileres a la cámara.

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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha mostrado taxativo al asegurar que volverá a llevar al Congreso "las veces que haga falta" el decreto ley para prorrogar los contratos de alquiler que este martes han tumbado PP, Vox y Junts.

De hecho, hay voces dentro del grupo parlamentario plurinacional que son partidarios de retomar el decreto e incluir medidas que puedan seducir a la formación de Carles Puigdemont para que se muevan al sí. Concretamente, aceptarían incluir en un nuevo texto contrapartidas como las bonificaciones fiscales a caseros para facilitar esa eventual negociación con los postconvergentes.

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Aparte, el criterio en el seno del socio minoritario es que han conseguido que la vivienda sea el foco central de la discusión pública y que pese al varapalo en el Congreso han conseguido una victoria a nivel social y política. Y argumentan para ello dos factores, dar la batalla por la vivienda que demandan las bases progresistas y desnudar el lado antisocial de PP y Vox. "Ha sido vergonzoso", ha exclamado Bustinduy en claro reproche al bloque conservador.

Pese a que el decreto ha quedado derogado a las puertas de las elecciones andaluzas, diversos sectores de la confluencia recalcan que el hecho de llevar esta iniciativa les rearma ante la sociedad, que va a percibir que están a la vanguardia en la defensa de los inquilinos. En contraposición, creen que este voto en contra terminará erosionando a PP y también a Vox.

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SUMAR SACA PECHO POR BUSTINDUY ANTE LA "AUSENCIA" DEL PSOE

Es más, un dirigente de Sumar sostiene también que el PSOE ha vuelto a demostrar que no quiere medidas ambiciosas para frenar la especulación y que el Ministerio de Vivienda ha vuelto a quedar en entredicho, dejando el liderazgo sobre el debate público a la parte minoritaria del Gobierno y al titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

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Ya este martes varios miembros del grupo parlamentario han recriminado falta de implicación del PSOE para tratar de convencer a Junts o PNV para que apoyaran la prórroga a cambio de concesiones, como ayudas fiscales a caseros, aunque los ministros de Sumar no han realizado ningún reproche al socio minoritario del Ejecutivo.

"Tienes la autoridad, la brújula y el horizonte", ha elogiado de Bustinduy el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, quien antes había afeado a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ni siquiera sabía lo que pensaba de la prórroga de alquileres.

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"¿DÓNDE ESTÁ LA MINISTRA DE VIVIENDA"

La tensión en el seno del Gobierno por este asunto se ha visibilizado en el debate en el Congreso, dada la ausencia de ministros del ala socialista, en especial la de Isabel Rodríguez, que también tenía que atender preguntas en el Senado, lo que ha provocado malestar en las filas de Sumar.

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El coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha llamado la atención sobre la incomparecencia de Rodríguez y afeaba que eso demostraba que su Ministerio ha actuado "poco y tarde" en esta materia.

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, se ha preguntado en las redes sociales dónde estaba la ministra y ha lanzado que la política "no es cuestión de expectativas frustradas, "sino de quién hace bien (o no) su trabajo".

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Fuentes del socio minoritario confrontaban que Sumar ha demostrado que da la cara en el Gobierno para traer medidas en favor de los inquilinos y que la bancada de la derecha iba a quedar retratada. De hecho, replicaban que son PP, Vox y Junts los que arrojan sombras de inseguridad jurídica por no respaldar una medida que es un parche a la problemática de la vivienda.

A su vez, este martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se expresaba en términos similares y apelaba a la movilización social si se tumbaba el decreto, como ha terminado ocurriendo.

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Sin embargo, Sumar y sus aliados sufren la pérdida de una de las banderas de esta legislatura como pasó con el proyecto de ley de reducción de jornada, que ni siquiera fue admitido a trámite por los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Defienden además que durante el mes de vigencia las solicitudes de prórroga dentro de ese periodo son totalmente válidas y se tienen que aplicar, aunque también hay voces que son conscientes de que puede haber una controversia jurídica al respecto.