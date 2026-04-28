Irán vuelve a acusar a EEUU de "piratería" y alega que "debe rendir cuentas"

El Ministerio de Exteriores de Irán ha denunciado este lunes la "legalización sin tapujos de la piratería" por la interceptación de dos buques iraníes la pasada semana por parte de Estados Unidos, país al que ha exigido rendición de cuentas por el bloqueo naval impuesto por sus Fuerzas Armadas mientras las negociaciones entre Washington y Teherán siguen sin llegar a puerto.

"Bienvenidos al regreso de los piratas; solo que ahora operan con órdenes judiciales emitidas por el Gobierno, navegan bajo pabellones oficiales y denominan a su saqueo 'aplicación de la ley'", ha alertado el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en una publicación en redes en la que ha afirmado que la interceptación estadounidense en la pasada semana de los buques Majestic y Tifani, ambos iraníes, "suponen la legalización sin tapujos de la piratería y el robo a mano armada en alta mar".

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En este contexto, Baqaei ha aseverado que "Estados Unidos debe rendir cuentas por este comportamiento descaradamente ilegal, que atenta contra el núcleo del Derecho Internacional y el libre comercio internacional, y amenaza los principios básicos de la seguridad marítima".

El portavoz de la diplomacia iraní ha abordado así el cierre impuesto por Washington el mismo día en que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que la Administración de Donald Trump no tolerará que Teherán decida qué países hacen uso del estrecho de Ormuz, al considerar que la propuesta iraní, en el marco de las negociaciones, consiste realmente en establecer un sistema de pago por hacer uso de este paso clave para el comercio mundial.

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"No pueden normalizar ni podemos tolerar que intenten normalizar un sistema en el que los iraníes decidan quién puede usar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagar por su uso", ha afirmado Rubio en una entrevista concedida a la cadena Fox News.