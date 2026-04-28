El Instituto de Arte de Minneapolis restaura el único tapiz temprano de los Medici en colección pública fuera de Italia

El Instituto de Arte de Minneapolis (Mia) restaurará el único tapiz temprano de los Medici en una colección pública fuera de Italia, 'El encuentro de Dante y Virgilio', un tejido italiano del siglo XVI considerado el tapiz renacentista italiano más importante de Estados Unidos, después de que la Fundación Europea de Bellas Artes (TEFAF) y su socio principal Bank of America lo hayan designado como beneficiario del Fondo de Restauración de Museos de TEFAF 2026 (TMRF).

La obra, que mide 5,3 metros, fue producida en el taller florentino fundado en 1545 por el duque Cosimo I de Medici, quien reclutó al maestro tejedor bruselense Jan Rost para establecer y supervisar la producción. El diseño y los cartones fueron creados por el pintor Francesco Salviati entre 1546 y 1548 y el tapiz fue tejido entre 1547 y 1549, durante los primeros años de producción de tapices de los Medici. Es la primera vez que el TMRF, fundado en 2012, apoya el tratamiento de un tapiz.

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Debido a debilidades estructurales, pérdidas y áreas frágiles de seda, la obra no ha podido exhibirse recientemente. La restauración, a cargo del Midwest Art Conservation Center, incluirá limpieza húmeda, estabilización, retejido selectivo y la instalación de un nuevo sistema de soporte que permita su exhibición segura. El tapiz volverá a estar expuesto en el Mia en la muestra 'Back from the Underworld: Mia's Dante Tapestry Restored', que estará abierta al público del 11 de julio de 2026 al 31 de enero de 2027.

"El apoyo conjunto del TMRF y de Bank of America hace posible este ambicioso proyecto. Devolver al público una obra de esta escala e importancia es un momento clave para el museo y para todos los interesados en el arte renacentista", ha afirmado Max Bryant, conservador asociado de Artes Decorativas y Escultura en el Mia.

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Por su parte, la directora del Comité del Fondo de Restauración de Museos de TEFAF, Rachel Kaminsky, ha subrayado que "la misión del TMRF es salvaguardar obras de arte significativas y garantizar su preservación para las futuras generaciones" y ha señalado que el fondo "se enorgullece" de colaborar con el Mia y con Bank of America para devolver el tapiz a la exhibición pública.

El presidente de Bank of America Twin Cities, Lucas Giambelluca, ha destacado que "durante más de 15 años, el Bank of America Art Conservation Project ha ayudado a preservar obras de gran importancia cultural en todo el mundo y en Minneapolis".

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El Mia alberga una de las colecciones de tapices más distinguidas de Estados Unidos, con 41 obras, en el marco de una colección que abarca 5.000 años de historia. El museo ha diseñado además un marco modular que permitirá prestar el tapiz de forma segura a otras instituciones en el futuro. La restauración se enmarca en una colaboración más amplia entre TEFAF y Bank of America que, en 2025, apoyó la restauración del Libro Negro de Horas en The Hispanic Society Museum & Library de Nueva York.