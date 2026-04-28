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El Gobierno remite al Congreso el convenio de cooperación entre España y Uruguay contra la delincuencia organizada

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El Gobierno ha remitido este martes el convenio acordado entre España y Uruguay para "fortalecer, profundizar y desarrollar la cooperación policial" entre ambos países y poner freno a la delincuencia organizada.

Según ha informado Moncloa, el Consejo de Ministro ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del tratado alcanzado en julio de 2025 con la República Oriental del Uruguay en el ámbito de la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, autorizando la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio.

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El Gobierno ha incidido en que el crimen organizado en todas sus formas, ya sea como terrorismo, tráfico de drogas o la trata de ser humanos, es "uno de los problemas más graves que afronta la comunidad internacional". Por ello, ha defendido la necesidad de mejorar la cooperación entre España y Uruguay.

"El control de la inmigración ilegal y la delincuencia con ella relacionada, incluida la trata de seres humanos, es una preocupación que afecta de manera directa a principios fundamentales relacionados con la dignidad humana pero también a las condiciones económicas y sociales por las que el Estado debe velar", ha añadido.

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