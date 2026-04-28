DCD>Connect Southern Europe 2026 batirá récord de asistencia, apostando por la IA y la inversión

La nueva edición del DCD>Connect Southern Europe 2026 abrirá sus puertas durante los próximos días 6 y 7 de mayo, cuando reunirá a más de 2.400 directivos en lo que será su cita más multitudinaria hasta la fecha, alcanzando un crecimiento del 35 por ciento respecto a la edición anterior, además de abordar temas como la inversión y la inteligencia artificial (IA).

Organizado por DatacenterDynamics, el esperado encuentro del sector del 'data center' se celebrará en el Palacio Municipal de IFEMA en Madrid, coincidiendo con un momento de expansión de la infraestructura digital en el sur de Europa, en el que, cuestiones como la inversión, la planificación energética, la capacidad de cómputo y la competitividad tecnológica "han ganado un peso cada vez mayor en la evolución del sector".

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Así, el mercado europeo de infraestructuras digitales está entrando en "una nueva fase" y, en este marco, el crecimiento del encuentro DCD>Connect Southern Europe responde "no solo a la consolidación del propio evento", sino también al papel "cada vez más relevante" que está adquiriendo el sur de Europa en el desarrollo del sector.

AVANCES HACIA UNA EDICIÓN MÁS INTERNACIONAL

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Siguiendo esta línea, la edición de 2026 también reforzará la dimensión internacional de DCD>Connect Southern Europe para un mercado cada vez más conectado, dado que el 90 por ciento de la agenda se desarrollará en inglés y el 65 por ciento de los ponentes serán internacionales.

Con ello, se trata de un encuentro concebido para ampliar la conversación sobre la infraestructura digital a escala regional, lo que también se reflejará en una mayor participación de profesionales procedentes de otros países del sur de Europa, especialmente de Portugal e Italia, que registran incrementos interanuales del 10 y 14 por ciento en su número de asistentes respectivamente.

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Como ha explicado la compañía en un comunicado, esta evolución en la participación de profesionales internacionales responde también a la necesidad de configurar "una agenda compartida en distintos países". Esto se debe al requerimiento de escalar infraestructuras preparadas para nuevas cargas de computación, la presión sobre la red eléctrica, la búsqueda de modelos más eficientes y la creciente atención de inversores y operadores, entre otros factores.

En este contexto, DCD>Connect Southern Europe 2026 pretende consolidarse como un foro para "abordar desafíos compartidos desde una perspectiva regional".

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UNA AGENDA BASADA EN LA INVERSIÓN Y LA IA

Por otra parte, la compañía también ha detallado que durante esta edición también se reforzará la vertiente inversora. Así, el foro DCD>Investment Southern Europe también ampliará este año su programación, ocupando una jornada completa y reuniendo a más de 250 asistentes en el ámbito inversor.

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De esta forma, se consolidará el espacio dedicado a la inversión dentro del evento, reflejando una de las dinámicas que marcan actualmente el sector, como es que el desarrollo de infraestructuras digitales exige "una conversación cada vez más estrecha" entre tecnología, energía y capital.

Así, la compañía ha matizado cómo la velocidad de despliegue, la financiación de nuevos proyectos y la búsqueda de modelos sostenibles de crecimiento se han convertido en "factores decisivos" para la evolución de la industria.

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Además de la inversión, la inteligencia artificial en la agenda de la industria también será una temática protagonista del encuentro. Para ello, el AI Data Center Impact Forum contará con contenidos durante toda la jornada.

Este enfoque se debe a la importancia de la IA y su impacto sobre la demanda de capacidad, el consumo energético, la refrigeración y la operación de las instalaciones, que ha situado esta cuestión "en el centro del debate sobre infraestructura digital".

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Con todo ello, esta nueva edición DCD>Connect Southern Europe 2026 reforzará su papel como espacio de encuentro para una industria que afronta una nueva fase de crecimiento en el sur de Europa, todo ello marcado por la inversión, la energía y la necesidad de escalar nuevas infraestructuras.