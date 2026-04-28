Comienza en Austria el juicio contra el joven acusado de planear un atentado en un concierto de Taylor Swift

El juicio contra un austriaco de 21 años acusado de planear en 2024 un atentado "masivo" durante un concierto de la cantante estadounidense de pop Taylor Swift ha comenzado este martes en Viena, la capital de Austria, donde la Fiscalía acusa al joven de terrorismo y pertenencia a una organización criminal.
El caso, que llevó a la cancelación de los tres conciertos que la superestrella tenía previsto dar en la ciudad austriaca, hizo saltar las alarmas después de que saliera a la luz el supuesto plan del acusado, que tenía como objetivo planificar y preparar el atentado durante el concierto de la cantante en Viena el 9 de agosto de hace dos años, según informaciones del diario 'Die Presse'.
PUBLICIDAD
"Se le acusa, entre otras cuestiones, de obtener instrucciones online para construir una bomba basada en el explosivo triperóxido de triacetona (TATP), un tipo de bomba utilizada específicamente en ataques de Estado Islámico", han señalado los fiscales. El joven habría recibido presuntamente instrucciones por parte de otros miembros de Estado Islámico para preparar dichos explosivos, mientras que también está acusado de "intentar comprar armas y una granada de mano a través de comerciantes ilegales".
El acusado, que no ha sido identificado, también incitó presuntamente a llevar a cabo ataques terroristas a través de redes sociales como Snapchat con "vídeos destinados a matar infieles" , a la par que envió "archivos que glorifican a Estado Islámico y otro material de propaganda". De ser condenado, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.
PUBLICIDAD
Además, un segundo joven, también de 21 años, ha sido imputado por presuntos delitos de terrorismo. La Fiscalía considera que participó, junto a un tercer sospechoso que se encuentra actualmente bajo custodia en Arabia Saudí, en una red terrorista que "estaba preparada para atacar en cualquier momento".
No obstante, ese segundo acusado no habría estado implicado de forma directa en los planes para llevar a cabo aquel ataque.
PUBLICIDAD