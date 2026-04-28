Astrofísicos recogerán datos en la prueba del eclipse para elaborar un mapa definitivo de visibilidad

Equipos de astrofísicos, personal autorizado de los ayuntamientos y voluntarios se desplegarán este miércoles y jueves por todo el archipiélago para recoger de datos de visibilidad con los que elaborar un mapa definitivo de ubicaciones desde las que contemplar el eclipse solar total previsto para el 12 de agosto.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha informado este martes en rueda de prensa, junto al catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y miembro de la Comisión para la Gestión de las Actuaciones Relacionadas con el Eclipse Solar de 2026, Ramon Oliver, y el investigador colaborador de la UIB y también miembro de la Comisión, Sebastià Barceló, de los detalles del ejercicio de visibilidad que se realizará los días 29 y 30 de abril en el marco de la preparación del eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026.

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Esta actuación, según ha informado la Conselleria en nota de prensa, forma parte de una estrategia global basada en la anticipación y la planificación rigurosa ante un fenómeno que se prevé multitudinario en pleno mes de agosto.

El Govern ha puesto el foco en la necesidad de reducir riesgos y evitar situaciones de saturación, con un mensaje claro dirigido a toda la población para que tanto residentes como cualquier persona que se encuentre en las Islas planifique con antelación cómo y desde dónde observar el eclipse.

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"La mejor forma de ver el eclipse con seguridad es evitando desplazamientos innecesarios y planificando con tiempo desde dónde lo observaremos", ha afirmado la consellera, que ha insistido en que "no se trata de hacer diferencias entre residentes y visitantes, sino de que todo el mundo actúe con responsabilidad para evitar riesgos y situaciones de saturación".

EJERCICIO DE VISIBILIDAD

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El ejercicio de visibilidad es una prueba práctica y abierta a toda la ciudadanía que permite comprobar si desde un punto concreto se podrá ver el fenómeno en condiciones óptimas.

Las personas tendrán que situarse en el lugar desde donde prevén observarlo y verificar si ven el sol en la puesta, en el horario asignado según cada isla y zona, en concreto, a las 20.25 horas, en Menorca; a las 20.26 horas, en el norte y centro de Mallorca; a las 20.27 horas en el sur de Mallorca, y a las 20.28 horas, en Ibiza y Formentera.

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Si el sol es visible, también lo será el día del eclipse. En caso contrario, se recomienda buscar otro punto cercano, evitando desplazamientos largos e innecesarios.

Estarellas ha insistido en que la previsión es la mejor herramienta para garantizar la seguridad en un evento de estas características, especialmente en un contexto de máxima afluencia y con condicionantes como el riesgo de incendio o la presión sobre la movilidad.

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COORDINACIÓN CON EL SECTOR TURÍSTICO

En esta línea, el Govern trabaja de forma coordinada con el sector turístico, con la participación de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) dentro de la Comisión, para facilitar que los visitantes puedan observar el eclipse desde los propios establecimientos o desde puntos cercanos, reduciendo así la necesidad de desplazamientos.

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Esta planificación conjunta responde a la previsión de una elevada presencia de visitantes durante esas fechas y refuerza la idea de que la seguridad depende de una actuación colectiva y ordenada.

Paralelamente, equipos de astrofísicos y personal autorizado de los municipios --entre ellos agentes de la policía local o personal propio de los ayuntamientos--, así como voluntariado acreditado, con la colaboración de entidades como AstroMallorca, se desplegarán en la prueba por todo el territorio para recoger datos reales de visibilidad.

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Esta información se integrará en un sistema que permitirá elaborar el mapa definitivo de zonas óptimas y seguras de observación, que se presentará en las próximas semanas y que será clave para la organización del dispositivo del 12 de agosto.

Este mapeo servirá de base para el protocolo específico Eclipbal, que activará la Dirección General de Emergencias e Interior dentro del marco del Plan Territorial de Protección Civil de Baleares, con el objetivo de coordinar la seguridad, la movilidad y la gestión de aglomeraciones durante el eclipse.

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Por otra parte, el Ejecutivo autonómico sigue desarrollando, además, una campaña informativa con recomendaciones de seguridad en cinco idiomas, ya distribuida a hoteles, operadores turísticos y otros agentes, y trabaja en nuevas acciones específicas vinculadas a la prevención de riesgos asociados al calor y a los incendios.