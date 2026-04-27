Xavi Simons sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y dice adiós a la temporada

El mediapunta neerlandés del Tottenham Xavi Simons sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el encuentro de este sábado en la Premier League ante el Wolverhampton que le obligará a pasar por quirófano, perdiéndose lo que resta de temporada y el Mundial de este verano.

"Xavi Simons ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Se someterá a una cirugía en las próximas semanas y, tras ello, comenzará su rehabilitación con nuestro equipo médico", anunció el club inglés este lunes a través de un comunicado.

El jugador, de 23 años, cayó al suelo tras chocar con un defensa de los 'Wolves' agarrándose la rodilla derecha en el minuto 58 de la victoria por 1-0 del sábado ante el Wolverhampton, que supuso el primer triunfo del Tottenham en la Premier en este 2026. Simons intentó seguir jugando, pero tuco que abandonar Molineux en camilla.

Aunque su entrenador, Roberto De Zerbi, reconoció que el '7' se sentía "mejor" en el vestuario tras el partido, el jugador se enfrentará a un largo periodo de baja debido a la grave lesión de rodilla que le impedirá ayudar a su equipo a pelear por la permanencia y estar en el Mundial de este verano, del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, con la selección de Países Bajos.

"Dicen que la vida puede ser cruel y hoy lo siento así. Mi temporada ha llegado a un abrupto final y solo estoy intentando asimilarlo. Sinceramente, tengo el corazón destrozado. Nada de esto tiene sentido. Lo único que quería era luchar por mi equipo y ahora me han arrebatado esa posibilidad, junto con el Mundial", escribió el joven futbolista en sus redes sociales.