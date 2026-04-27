Tamara Gorro presume de buena relación con Ezequiel Garay mientras afianza su historia de amor con Cayetano Rivera

A pesar de la discreción con la que Tamara Gorro y Cayetano Rivera intentan llevar su historia de amor, y de que no se ven tanto como les gustaría ya que ella reside en Madrid y él en Sevilla, la pareja afianza a pasos agigantados su relación, y cada vez es más habitual ver al torero con los hijos que la influencer tiene en común con Ezequiel Garay.

Y aunque finalmente no pudo asistir a la Feria de Abril con el exmarido de Eva González como le hubiese gustado, ya que sus médicos le han recomendado que no haga esfuerzos por los problemas de salud que lleva arrastrando varias semanas y sobre los que no ha revelado ningún detalle públicamente -aunque sí ha dejado claro que no tienen nada que ver con su depresión, de la que está totalmente recuperada-, el fin de semana pasado Tamara viajaba a Sevilla en compañía de su madre y de sus pequeños Shaila y Antonio para animar a su Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, que finalmente perdió el equipo del Cholo Simeone contra los donostiarras en los penalties.

Una escapada exprés en la que también tuvo tiempo de disfrutar con Cayetano de la capital andaluza, presumiendo de su felicidad después de que la creadora de contenido revelase entre risas ante las cámaras de Europa Press que no piensa volver a casarse a pesar de lo bien que marcha su relación.

Y no es la única, ya que aunque se especuló con que Garay estaría molesto por la historia de amor de Tamara y el torero, la expareja ha vuelto a presumir de lo bien que se llevan con un gesto de lo más significativo, ya que el exfutbolista argentino ha sido el encargado de recoger a su exmujer y a sus hijos en la estación de tren tras su última escapada. "Todo muy bien" ha asegurado, dejando claro que su relación con Ezequiel sigue siendo tan buena como siempre al margen de su noviazgo con Cayetano.