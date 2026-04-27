Rescatados casi una veintena de niños secuestrados de un orfanato por hombres armados en el centro de Nigeria

La Policía del estado nigeriano de Kogi ha informado de que 24 niños de un orfanato ubicado en esta zona del centro-sur de Nigeria han sido secuestrados por hombres armados, si bien las fuerzas de seguridad han logrado rescatar con vida al menos a 17 de ellos.

El secuestro tuvo lugar en la víspera a última hora de la noche en un centro educativo islámico llamado Daarul Kitab, que tiene un orfanato adyacente, y que está ubicado cerca de la localidad de Lokoja, ha informado la Policía del estado en redes sociales.

"Las operaciones de rescate continúan siendo llevadas a cabo por operativos de seguridad conjuntos que comprenden a la Policía, el Ejército y otras agencias de seguridad, para asegurar la liberación de las nueve víctimas restantes, consistentes en siete alumnos y las dos esposas del propietario", ha indicado.

La Policía local ha llevado a cabo un "despliegue masivo de equipos tácticos para fortalecer las operaciones en curso de rastrillaje en la maleza" y "recopilación de Inteligencia". "Se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar el rescate seguro de las víctimas restantes", ha reiterado.

Por su parte, el responsable de Información y Comunicaciones del estado de Kogi, Kingsley Femi Fanwo, ha informado de que el centro educativo "operaba ilegalmente en un lugar remoto y boscoso, sin estar registrado" ante las autoridades pertinentes.

"El funcionamiento de dichas instalaciones al margen de la supervisión reglamentaria no solo socava las normas de seguridad, sino que también expone a niños inocentes a peligros evitables", ha advertido en un comunicado publicado por el gobierno local.

El país africano ha sufrido un repunte de los secuestros por parte de bandas criminales para exigir el pago de rescates. El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades del grupo yihadista Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Durante los últimos años la violencia y la inseguridad se han extendido a otras zonas de Nigeria, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.